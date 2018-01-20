Подрядчик выплатит компенсации семье погибшего машиниста крана в Кирове

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Власти обязали подрядную организацию выплатить компенсации семье погибшего машиниста крана, упавшего на жилой дом в Кирове, сообщили в субботу в пресс-службе администрации города.

Накануне около 11:00 мск башенный кран упал на двухэтажный жилой дом на перекрестке улицы МОПРа и Октябрьского проспекта Кирова, один человек погиб и двое пострадали. Некоторые жильцы размещены в гостинице, другие остались у родственников. Заказчиком строительства жилого комплекса, расположенного рядом с поврежденным домом, выступала компания "Алтай-сервис", исполнителем - подрядная организация СМУ-12.

"Это трагедия, и семье должна быть предоставлена всевозможная помощь: содействие в погребении, весь пакет предусмотренных выплат и компенсаций. Сделайте это сразу, безотлагательно и по доброй воле. В понедельник доложите о принятых решениях и мерах", - обратился глава администрации Кирова Илья Шульгин к директору СМУ-12. О размере компенсаций не сообщается.

По уточненным данным мэрии, после падения крана от разрушений пострадало три квартиры, где проживают четыре человека. Произошло обрушение перекрытий на площади 51 кв. метр, повреждено два автомобиля. Сейчас идет разбор конструкций аварийного крана, демонтировано более 40% конструкций. Для демонтажа фрагмента крана, находящегося на жилом доме, будет привлечен кран повышенной грузоподъемности.

В субботу, по данным мэрии, запланировано обследование здания с помощью диагностического комплекса "Струна", доставленного из Нижнего Новгорода. На основе этих результатов будет принято решение о дальнейшей эксплуатации дома. Предполагается, что окончательные выводы диагностики будут представлены в понедельник.