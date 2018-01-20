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Больше 9 тыс. человек остались без водоснабжения на Ставрополье

Происшествия
20 января, 12:44 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 20, января. /ТАСС

На улице Кулакова прорвало трубу

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СТАВРОПОЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Авария на водоводе привела к аварийному отключению водоснабжения в городе Михайловске Ставропольского края, под отключение попали более 9 тыс. человек, сообщает в субботу региональное ГУ МЧС России. Вода затопила въездную дорогу в Ставрополь, сейчас специалисты устанавливают место утечки, сообщили ТАСС в МУП "Водоканал" краевого центра.

"В 10:40 (время совпадает с московским) поступило сообщение о порыве трубы 900 мм на улице Кулакова в районе рынка "Любимый" в Ставрополе. В результате порыва под отключение водоснабжения попадает... восемь шестиэтажных жилых домов (в городе Михайловске - прим. ТАСС), в которых в общей сложности проживают 9 тыс. 345 человек, из них 3 тыс. 323 ребенка", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, под отключение попала также Шпаковская районная больница, в которой есть запас воды на сутки. Работа котельных в городе не приостановлена, в них есть запас воды на трое суток. Подвозом воды занимаются десятитонный "КамАЗ" и пятитонный "ГАЗ".

Частичное отключение воды произошло и в Ставрополе. "На место направлены силы и средства "Водоканалов" городов Ставрополя и Михайловска. Также частично под отключение попали дома в частном секторе Ставрополя", - сообщили в городском "Водоканале".

Специалисты устанавливают место порыва, рассматривается вариант подключения абонентов к водоснабжению по альтернативному водоводу. От возможности дублирующего подключения зависит время подачи воды в дома, специалисты планируют восстановить водоснабжение к вечеру субботы. Из- за порыва вода разлилась по проезжей части подъезда к городу Ставрополю со стороны Михайловска, на место была направлена техника для откачки.

"Воду удалось быстро откачать. Сейчас воды на дороге нет, на всякий случай трассу посыпали песком, но минусовых температур в городе не обещают, опасности для движения пока нет", - сообщили ТАСС в Госавтоинспекции края, добавив, что на месте разлива воды дежурили экипажи ДПС.

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