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В Москве полицейские задержали мужчину, избившего до смерти обезьяну

Происшествия
20 января, 12:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, января. /ТАСС

Ранее 34-летний москвич был неоднократно судим

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МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Полицейские в Ново-Переделкино задержали москвича по подозрению в похищении обезьяны у своей знакомой и избиении животного до смерти. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Юрий Титов.

"В полицию поступило заявление от 40-летней москвички. Женщина пояснила, что у нее дома на Новопеределкинской улице были гости. Один из них, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал дразнить принадлежащую хозяйке квартиры обезьяну, сидевшую в клетке. Животное укусило мужчину. Тогда он схватил обезьяну, вытащил ее из клетки и, оттолкнув хозяйку животного, скрылся", - сказал Титов.

По его словам, размер материального ущерба составил около 100 тыс. рублей.

"Впоследствии мужчина нанес обезьяне несколько ударов, повлекших смерть животного. Полицейские по району Ново-Переделкино по горячим следам установили местонахождение и задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 34-летний москвич", - отметил Титов. Он добавил, что труп животного полицейские обнаружили по месту жительства задержанного.

"Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ - "Грабеж". Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Жестокое обращение с животными", - пояснил представитель пресс-службы.

"В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал Титов.

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