Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.01:
$ 56.59
€ 69.4
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шторм разбил ремонтируемую Олимпийскую набережную в Сочи

Происшествия
20 января, 12:56 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 20, января. /ТАСС

Местные власти подсчитывают ущерб

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 20 января. /ТАСС/. Шторм разбил набережную около Олимпийского парка в Сочи, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.

"Набережную размыло на участке от 20 до 30 метров. Ее уже размывало, и поэтому сейчас там идет ремонт. Но из-за того, что ремонт не завершен, грунт не укреплен, участок вновь оказался поврежден", - сказал представитель городской администрации.

Он уточнил, что часть пострадавшего участка набережной находится в ведении муниципалитета, часть - под ответственностью краевых структур. Сейчас оценивается масштаб повреждений, решается вопрос о ремонте набережной.

На опубликованных в социальных сетях фотографиях очевидцев видно, что набережная была выложена плиткой. Шторм разметал камни на десятки метров. Ранее в краевом гидрометцентре на 18-19 января прогнозировали усиление ветра и дожди. Но уже в пятницу погода в регионе, по прогнозу синоптиков, должна была немного улучшиться.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Краснодарский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Учредительное собрание: как превратить 100 лет ожидания в 12 часов позора
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков объяснил, почему Кремль решил обнародовать кадры купания президента на Крещение
2
Как поролоновые подушки стали причиной ядерной катастрофы
3
Путин на Крещение окунулся в прорубь в монастыре на Селигере
4
На Кубу доставили почти 350 автомобилей Lada
5
Актеры шоу "Уральские пельмени" подали иск о взыскании с экс-директора 28 млн рублей
6
СМИ: направлявшийся в США танкер с СПГ из РФ развернулся в Атлантике из-за непогоды
7
МИД КНР: эсминец ВМС США нарушил национальный суверенитет Китая в Южно-Китайском море
Темы дня
Новости партнеров
Реклама