Пожар в Военно-морском институте в Петербурге ликвидирован

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Пожар, вспыхнувший ночью в одном из зданий Военно-морского института на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, ликвидирован, сообщили в субботу в пресс-службе городского главка МЧС России.

"В 12:40 мск пожар ликвидирован", - отмечается в сообщении.

По данным спасателей, возгорание произошло на четвертом этаже нежилого здания, пожару был присвоен третий уровень сложности. Первое пожарное подразделение прибыло на место происшествия в 00:50 мск. Около 03:00 мск пожар был локализован. В общей сложности для борьбы с огнем привлекли 22 единицы техники и 110 человек личного состава.

В Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ сообщили ТАСС, что возгорание произошло "в одном из помещений отдельно стоящего учебного корпуса на территории Военно-морского института ВУНЦ ВМФ по адресу... "набережная Лейтенанта Шмидта, 17".

Военно-морской институт является одним из старейших высших учебных заведений России, он был основан 25 января 1701 года. 25 января 2001 года в связи с 300-летием военного образования в России постановлением правительства РФ институту было присвоено наименование Морской корпус Петра Великого - Санкт-Петербургский военно-морской институт.

Строительство комплекса зданий Морского кадетского корпуса, в котором ныне располагается институт, было начато в конце XVIII века по проекту архитектора Ф. И. Волкова. В XIX веке в здании произошло несколько пожаров. Реконструкция уже существующих зданий и постройка новых подсобных построек и флигелей производилась XIX - первой половине XX века.