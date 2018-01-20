Легковой автомобиль врезался в подъезд жилого дома в Воронеже

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Автомобиль Daewoo Nexia въехал в опору козырька подъезда многоэтажного дома в Воронеже. От удара бетонный козырек упал на машину, водитель не пострадал. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного управления МВД.

"Авария произошла в 07:20 мск 20 января. Как установили инспекторы ГИБДД, владелец Daewoo Nexia заводил двигатель для прогрева, перепутал педали, машина резко поехала и врезалась в опору козырька над входом в подъезд. Бетонная плита упала на крышу автомобиля и смяла ее, но водитель не пострадал", - сказала руководитель пресс-службы Наталья Куликова.

В течение нескольких часов выход из подъезда был заблокирован. "Сейчас на месте работают бригады коммунальных служб города, они демонтируют разрушенную входную группу", - сказала Куликова.

По предварительной информации, несущие конструкции многоэтажного дома не повреждены.