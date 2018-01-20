Десять рейсов задержаны в аэропортах Москвы

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Десять рейсов в аэропортах Московского авиаузла будут выполнены с опозданием, еще десять были отменены, свидетельствуют в субботу данные портала "Яндекс.Расписание".

По состоянию на 14:38 мск, в аэропорту Шереметьево задерживается один рейс. В Домодедово задерживаются шесть рейсов, еще десять рейсов отменены. Во Внуково задержаны три рейса.

По данным авиационного портала Flightradar24.com, среднее время задержки рейсов, прибывающих в аэропорт Домодедово, составляет 5 минут, вылетающих из аэропорта - 35 минут. В Шереметьево среднее время задержки прибывающих рейсов составляет 5 минут, вылетающих - 26 минут. Во Внуково рейсы прибывают с задержкой в среднем в 5 минут, вылетают из аэропорта с задержкой в 27 минут.

По данным Гидрометцентра, высота снежного покрова в столице к 9 утра субботы составила 15 см. С 21:00 мск пятницы в городе выпало 2 мм осадков.