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Десять рейсов задержаны в аэропортах Москвы

Происшествия
20 января, 15:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, января. /ТАСС

Еще десять рейсов были отменены

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Аэропорт Внуково

Аэропорт Внуково

© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Десять рейсов в аэропортах Московского авиаузла будут выполнены с опозданием, еще десять были отменены, свидетельствуют в субботу данные портала "Яндекс.Расписание".

По состоянию на 14:38 мск, в аэропорту Шереметьево задерживается один рейс. В Домодедово задерживаются шесть рейсов, еще десять рейсов отменены. Во Внуково задержаны три рейса.

По данным авиационного портала Flightradar24.com, среднее время задержки рейсов, прибывающих в аэропорт Домодедово, составляет 5 минут, вылетающих из аэропорта - 35 минут. В Шереметьево среднее время задержки прибывающих рейсов составляет 5 минут, вылетающих - 26 минут. Во Внуково рейсы прибывают с задержкой в среднем в 5 минут, вылетают из аэропорта с задержкой в 27 минут.

По данным Гидрометцентра, высота снежного покрова в столице к 9 утра субботы составила 15 см. С 21:00 мск пятницы в городе выпало 2 мм осадков.

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