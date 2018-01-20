Два человека пострадали при столкновении поезда с легковым автомобилем в Чувашии

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Два человека получили травмы в субботу при столкновении поезда, следовавшего из Адлера в Чебоксары, с автомобилем "Шевроле Лачетти" на железнодорожном переезде в Чувашии. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы МВД по республике Олег Ашнин.

"В результате аварии пострадали водитель и пассажирка иномарки. Пострадавшим, которые являются местными жителями, оказывается медицинская помощь", - сказал он.

Ашнин уточнил, что ДТП произошло днем в Канашском районе республики на железнодорожном переезде трассы Аниш - Средние Татмыши - Бугурданы. По предварительным данным, легковой автомобиль двигался на красный сигнал светофора.

Сейчас поезд продолжил движение, его пассажиры не пострадали. На месте работают сотрудники полиции и другие экстренные службы.