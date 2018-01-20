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Главреда сайта "Блог. Сочи" задержали по подозрению в вымогательстве

Происшествия
20 января, 16:08 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 20, января. /ТАСС

Александра Валова подозревают в том, что он требовал деньги у депутата Госдумы из Краснодарского края за отказ от публикации порочащих его сведений

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СОЧИ, 20 января. /ТАСС/. Главный редактор сочинской интернет-платформы "Блог. Сочи" Александр Валов задержан по подозрению в вымогательстве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Вчера прошли обыски в рамках уголовного дела о вымогательстве, возбужденного Следственным комитетом. Валов в настоящее время задержан", - сказала представитель управления.

В свою очередь адвокат Александр Попков пояснил, что Валова подозревают в вымогательстве денег у депутата Госдумы. "Якобы он вымогал деньги у депутата Госдумы Напсо (Юрий Напсо - депутат Госдумы из Краснодарского края, избранный по партийному списку ЛДПР - прим. ТАСС) за публикацию или не публикацию сведений, порочащих его [депутата]. Крупный размер - это от 250 тыс. руб.", - добавил адвокат.

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