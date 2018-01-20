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Участник команды "НАТЕ" высшей лиги КВН скончался в Ростове

Происшествия
20 января, 16:11 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 20, января. /ТАСС

О причине смерти не сообщается

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КРАСНОДАР, 20 января. /ТАСС/. Участник команды КВН "НАТЕ" из кубанской станицы Брюховецкая, которая по итогам фестиваля в Сочи вошла в высшую лигу, Сергей Баленко скончался в Ростове-на-Дону, сообщила в субботу ТАСС администратор команды Марина Бардиж.

"У нас Брюховецкая лига КВН, куда приезжает много команд, и на ее базе собрана команда из абсолютно разных людей. Сережа и учился, и работал, и играл в КВН, и играл в группе музыкальной - был очень талантливый. Мы пока сами ничего не знаем, только что он скоропостижно скончался", - сказала собеседница.

Она уточнила, что похороны пройдут в Ростове в воскресенье, откуда родом Баленко.

Бардиж добавила, что по итогам фестиваля "КиВиН-2018", который прошел в Сочи, команда попала в высшую лигу. Первая игра запланирована на 16 марта. Всего в команде было шестеро игроков.

В свою очередь представитель регионального департамента молодежной политики уточнил, что краевая администрация по-прежнему возлагает большие надежды на брюховецкую команду КВН. "Сергей был очень талантливым и добрым человеком. Смерть его оказалась для всех очень внезапной", - отметил собеседник.

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