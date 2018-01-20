Найденные в горах Абхазии останки принадлежат пропавшему туристу из РФ

СУХУМ, 20 января. /ТАСС/. Найденные в октябре 2017 года в горах Абхазии человеческие останки принадлежат пропавшему летом прошлого года российскому туристу Андрею Лихачеву. Об этом сообщил в субботу следователь прокуратуры Сухумского района Алхас Пандалион.

"Найденные 15 октября в горах Абхазии останки принадлежат пропавшему в июле 2017 года туристу из Московской области Андрею Лихачеву. Об этом свидетельствуют результаты судебной молекулярно-генетической экспертизы, проведенной в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Московской области "Бюро судебно-медицинской экспертизы", - сказал следователь. Он отметил, что подобную экспертизу в Абхазии не делают, потому генетические образцы были направлены в Москву в конце октября.

По словам, Пандалиона, тело Лихачева уже отправлено в Москву. "В четверг, 18 января, родственники Лихачева приехали в Абхазию, мы помогли им в течение двух дней оформить все необходимые документы для вывоза тела", - сказал он.

Как сообщили журналистам родственники погибшего, Лихачева похоронят в родном городе Раменское 23 января.

Андрей Лихачев из города Раменское Московской области, пересек российско-абхазскую границу 9 июля, турист должен был лететь обратно в Москву 22 июля, однако не вернулся в положенное время домой и его родственники обратились в полицию. Турист планировал совершить горный поход через село Псху, Черную воду, перевал Кулямба и далее в село Цабал - протяженность маршрута около 150 километров. МЧС, МВД и Служба госбезопасности республики проводили поиск туриста с 26 июля по всем возможным маршрутам, в том числе с использованием авиации.