В результате пожара на северо-востоке Москвы погибли четыре человека

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Четыре человека погибли в результате пожара в квартире на улице Лосевская в Москве, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"Вечером в субботу в квартире одного из жилых домов по улице Лосевская в Москве произошло возгорание. После тушения пожара в жилище были обнаружены тела четверых мужчин, одна женщина доставлена в больницу", - сказала Иванова.

По данному факту следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве проводится доследственная проверка, отметила она.

"Со слов соседей, в указанной квартире постоянно собирались компании, которые распивали спиртные напитки. В настоящее время следователи проводят необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и личностей погибших", - сообщила Иванова.

По ее словам, для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате пожара в квартире на ул. Лосевская, д. 7. Всего из здания было эвакуировано десять человек. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.