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Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Черном море у Новороссийска

Происшествия
20 января, 22:33 UTC+3 КРАСНОДАР 20, января. /ТАСС

Местные жители ощутили подземные толчки

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КРАСНОДАР, 20 января. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 3,7 зафиксировано в Черном море в районе Новороссийска в субботу, сообщается на сайте Единой геофизической службы Российской академии наук.

"Последнее землетрясение произошло 2018-01-20 16:28 [по Гринвичу,19:28 мск] в районе Западный Кавказ, широта 44,6, долгота 37,42, mb (магнитуда - прим. ТАСС) 3,7", - говорится в сообщении.

Согласно данным службы, эпицентр землетрясения находился на глубине около 15 км в Черном море неподалеку от города Новороссийск.

По данным регионального МЧС, сообщение о землетрясении магнитудой 4 поступило в оперативно-дежурную службы Анапы.

"Жителями города толчки ощущались. По докладу единой дежурно-диспетчерской службы города Анапа жертв и разрушений нет. Жалоб от населения не поступало. Объекты жизнеобеспечения и экономики работают в штатном режиме", - отметили в ведомстве.

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