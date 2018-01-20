Два человека погибли при пожаре в гостинице в Праге

ПРАГА, 20 января. /ТАСС/. Жизни как минимум двух человек унес в субботу вечером пожар в четырехзвездочном отеле Eurostars David в историческом районе Новый город в центре Праги. Об этом сообщил журналистам представитель Службы спасателей чешской столицы Мартин Кавка.

Пресс-секретарь Службы спасателей чешской столицы Яна Поштова также предоставила журналистам уточненные данные о последствиях пожара. "Погибли два человека, восемь человек получили травмы, четверо из них - тяжелые", - проинформировала она.Среди пострадавших - двое пожарных. Во время тушения огня в пятиэтажном здании под ними рухнул пол.

На месте ЧП работают спасатели и полиция. Туда прибыли мэр Праги Адриана Крначова и другие представители городской администрации.

Один из стражей порядка, стоящий в оцеплении перед зданием гостиницы, сообщил ТАСС, что полиция раскроет информацию о погибших и пострадавших в результате пожара после того, как будут установлены их личности.

"Проводится стандартная процедура установления личности пострадавших, - сказал он. - После того как она завершится, будут официально обнародованы подробности [связанные с гражданством погибших и раненых]".

Около 20:00 по среднеевропейскому времени (22:00 мск) пожарным удалось ликвидировать очаг возгорания, но внутренние помещения крайне задымлены. Спасатели проводят эвакуацию постояльцев и персонала.

Причина возникновения пожара пока не установлена. Ее предстоит выяснить следственной группе пражской полиции, работающей на месте ЧП.

"Случилось страшное несчастье. Похоже, что над Прагой в последнее время висит проклятье. В декабре обрушился пешеходный мост [через реку Влтава в районе столичного парка отдыха], а недавно произошла трагическая автоавария [с участием пассажирского автобуса] в Горомержице (пригороде чешской столицы)", - сказала журналистам Крначова.