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Рейс авиакомпании "Россия" из Мексики в Москву задержали на четыре часа из-за авиадебошира

Происшествия
21 января, 0:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС

На борт была вызвана полиция, пассажирку и ее багаж сняли с рейса

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МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Вылет рейса FV 5882 авиакомпании "Россия" из Канкуна (Мексика) во Внуково был задержан в субботу на 4 часа из-за задержек с регистрацией и авиадебошира на борту. По данным онлайн-табло Внуково, в Москве рейс ожидается в 09:40 утра 21 января вместо 05:40 мск 21 января.

"Задержка рейса связана с длительным оформлением документации миграционными службами Мексики, а также с действиями деструктивного пассажира бизнес-класса", - сообщил ТАСС официальный представитель авиакомпании "Россия".

Он пояснил, что одна из пассажирок вела себя агрессивно по отношению к другим пассажирам бизнес-класса. На борт была вызвана полиция, пассажирку и ее багаж сняли с рейса. Самолет вылетел в 22:30 мск.

На этой неделе аналогичный рейс авиакомпании был задержан в связи с требованием мексиканской службы эмиграционного контроля о депортации четырех граждан Армении, из-за чего аэропорт не давал разрешение на вылет лайнера. В МИД Армении заявили, что случившееся не было связано с гражданами этой страны.

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