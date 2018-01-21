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МЧС завершило обследование дома после падения крана в Кирове

Происшествия
21 января, 1:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС

Данные замеров направлены для расшифровки в Москву

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МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Специалисты МЧС завершили обследование двухэтажного дома в Кирове, на который упал кран, диагностическим комплексом "Стрела П". Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по Кировской области.

Диагностический комплекс "Стрела П" предназначен для оценки степени повреждения зданий после различных ЧП.

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"Группа специалистов испытательно-пожарной лаборатории по Нижегородской области завершила работы в жилом доме по ул. Мопра, 109, поврежденном в результате падения строительного крана. Обследование конструкций здания с помощью комплекса "Стрела П" закончено. Данные замеров направлены для расшифровки во Всероссийский научно-исследовательский институт ГОЧС (г. Москва)", - сказано в сообщении.

В пятницу около 11:12 мск башенный кран упал на двухэтажный жилой дом на перекрестке улиц МОПРа и Октябрьского проспекта Кирова. В результате один человек погиб, двое пострадали. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ - "Нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека". Власти ввели в городе режим ЧС.

В доме, по сведениям мэрии, был зарегистрирован 41 человек, на момент обрушения крана в нем находились 12 человек. По предварительным данным МЧС по Кировской области, в здании разрушены две квартиры, еще несколько частично повреждены. Сейчас некоторые жильцы дома размещены в гостинице, другие решили остаться у родственников.

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