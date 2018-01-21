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Четыре человека погибли в массовом ДТП в Заполярье

Происшествия
21 января, 2:26 дата обновления: 21 января, 3:49 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 21, января. /ТАСС

Еще восемь человек получили травмы

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МУРМАНСК, 21 января. /ТАСС/. Четыре человека погибли в массовой аварии с участием двух микроавтобусов, которая произошла на участке федеральной трассы Р-21 "Кола" между Мурманском и границей с Норвегией. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе регионального управления МВД.

"По последним данным, в ДТП погибли четыре и пострадали восемь человек. Столкнулись два микроавтобуса Mercedes Sprinter, а также два легковых автомобиля", - сказали в ведомстве.

ДТП произошло в субботу вечером. Пострадавшие госпитализированы. На месте ДТП работают оперативные службы, подробности происшествия и тяжесть травм у пострадавших уточняются.

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