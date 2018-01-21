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Паромную переправу между Сахалином и материком приостановили из-за непогоды

Происшествия
21 января, 2:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС

Работа транспорта возобновится после улучшения метеоусловий

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ТАСС, 21 января. Работу паромов на переправе Холмск (Сахалинская область) - Ванино (Хабаровский край) приостановили утром в воскресенье из-за непогоды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"Сегодня, 21.01.2018 в 07:30 (хбр), работа паромов на переправе Ванино - Холмск приостановлена в превентивных целях. Движение по проливу, соединяющему остров Сахалин с материком, будет ограничено до улучшения метеоусловий", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в Сахалинском морском пароходстве, работа переправы приостановлена из-за сильного волнения моря, высота волн достигает 5 метров.

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