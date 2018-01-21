Возбуждено дело после ДТП с микроавтобусами в Заполярье, где погибли четыре человека

МУРМАНСК, 21 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с участием четырех автомобилей на федеральной трассе Р-21 "Кола" в Заполярье. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Мурманской области. В результате аварии погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетний.

"В Мурманской области по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб несовершеннолетний, возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц")", - сказали в ведомстве.

Авария произошла вечером 20 января на 1450-м км автодороги Р-21 "Кола" на участке между Мурманском и границей с Норвегией. По предварительным данным, в результате четыре человека погибли, семь человек получили травмы, некоторые из них находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Как сообщили в региональной прокуратуре, предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля, ехавшего со стороны Мурманска, по неустановленной причине столкнулся с двигавшимся навстречу микроавтобусом. После этого произошли еще два столкновения - с еще одной легковушкой и вторым автобусом. "В ходе проверки будут проверено соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе исполнения обязательств по обеспечению соответствия состояния дорог в процессе их эксплуатации", - сказали в прокуратуре.

По данным источника ТАСС в оперативных службах, среди пострадавших есть несовершеннолетние. Выясняется были ли микроавтобусы рейсовыми.