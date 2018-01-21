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В Москве задержали находившегося 17 лет в розыске мужчину

Происшествия
21 января, 12:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС

Его подозревают в разбойном нападении на трассе "М2- Крым"

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МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который 17 лет был в федеральном розыске по подозрению в совершении разбойного нападения на трассе "М2- Крым". Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Местонахождение мужчины, совершившего разбойное нападение на участке федеральной трассы "М2-Крым" в Мценском районе Орловской области и длительное время скрывавшегося от следствия, сотрудники МО МВД России "Мценский" установили совместно с коллегами из Московского уголовного розыска", - пояснила Волк. По ее словам, в декабре 2000 года подозреваемый остановил на трассе автомобиль ЗИЛ, выстрелил в водителя и пассажира, после чего отобрал у них 400 тыс. рублей.

"Было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что к нападению причастен мужчина 1965 года рождения. Однако подозреваемый скрылся от органов следствия. С 2000 года мужчина находился в федеральном розыске", - отметила Волк.

Задержать его удалось в Москве. "В настоящее время подозреваемый доставлен в Мценск, где в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - заключила представитель МВД.

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