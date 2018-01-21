Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.01:
$ 56.59
€ 69.4
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тело замерзшего школьника обнаружили в садовом домике в Удмуртии

Происшествия
21 января, 12:31 дата обновления: 21 января, 15:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС

Следователи проверяют информацию о том, что погибший накануне пил алкоголь со сверстниками в садовом домике

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Тело 11-летнего мальчика обнаружено в одном из садовых домиков в городе Воткинске Удмуртской Республики. По предварительным данным, смерть могла наступить из-за переохлаждения. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба республиканского следственного управления СК РФ.

"20 января около 23:00 в правоохранительные органы поступило сообщение от родителей школьника из города Воткинска о том, что ребенок не пришел домой после занятий в школе. В ходе незамедлительно организованных следователями регионального следственного управления СК России совместно с сотрудниками полиции разыскных мероприятий в садовом домике на территории города было обнаружено тело ребенка без признаков жизни. По предварительным данным, причиной его смерти стало переохлаждение", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Также следователи проверяют информацию о том, что погибший накануне употреблял в этом садовом домике спиртные напитки с двумя сверстниками. "Их личности установлены, с ними работает следователь", - отмечается в сообщении.

Проверку начала и Воткинская межрайонная прокуратура. В том числе специалисты должны дать оценку действиям ответственных лиц из органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Удмуртия
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Учредительное собрание: как превратить 100 лет ожидания в 12 часов позора
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посол США в РФ искупался в проруби и примерил русские валенки
2
Песков объяснил, почему Кремль решил обнародовать кадры купания президента на Крещение
3
Командование ВС Сирии подтвердило, что армия взяла под контроль аэродром Абу-Духур
4
ОКБ Ильюшина: будем работать над созданием транспортного беспилотника
5
Как поролоновые подушки стали причиной ядерной катастрофы
6
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
7
Что известно о нападении в школе в Бурятии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама