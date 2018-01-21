Тело замерзшего школьника обнаружили в садовом домике в Удмуртии

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Тело 11-летнего мальчика обнаружено в одном из садовых домиков в городе Воткинске Удмуртской Республики. По предварительным данным, смерть могла наступить из-за переохлаждения. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба республиканского следственного управления СК РФ.

"20 января около 23:00 в правоохранительные органы поступило сообщение от родителей школьника из города Воткинска о том, что ребенок не пришел домой после занятий в школе. В ходе незамедлительно организованных следователями регионального следственного управления СК России совместно с сотрудниками полиции разыскных мероприятий в садовом домике на территории города было обнаружено тело ребенка без признаков жизни. По предварительным данным, причиной его смерти стало переохлаждение", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Также следователи проверяют информацию о том, что погибший накануне употреблял в этом садовом домике спиртные напитки с двумя сверстниками. "Их личности установлены, с ними работает следователь", - отмечается в сообщении.

Проверку начала и Воткинская межрайонная прокуратура. В том числе специалисты должны дать оценку действиям ответственных лиц из органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.