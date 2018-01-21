Два человека погибли при пожаре в частном доме в Ставропольском крае

ПЯТИГОРСК, 21 января. /ТАСС/. Два человека погибли при пожаре в частном доме в городе Изобильный Ставропольского края; причиной возгорания могла стать неисправная электропроводка. Об этом сообщает в воскресенье следственное управление СК РФ по краю.

"Проводится проверка по факту смерти двух человек в результате пожара. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электрической проводки", - говорится в сообщении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По предварительным данным, ночью 20 января в одном из частных домов в Изобильном произошло возгорание. Находившаяся в доме женщина 1936 года рождения и ее сын 1970 года рождения погибли.

Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы.

Как уточнили в краевом главке МЧС, сообщение о пожаре поступило 20 января в 22:27 мск. Спустя полчаса возгорание было ликвидировано на площади 30 кв. м. Для ликвидации пожара привлекались 26 человек, 10 единиц техники.