Число жертв пожара в пражском отеле увеличилось до четырех человек

ПРАГА, 21 января. /ТАСС/. Граждане Германии и Южной Кореи погибли в результате произошедшего в субботу вечером пожара в четырехзвездочной гостинице Eurostars David в центре Праги. Об этом сообщил журналистам в воскресенье представитель чешской полиции Ян Данек.

"При пожаре погибли гражданин ФРГ 1996 года рождения и южнокорейская гражданка 1997 года рождения", - отметил он.

Между тем, число жертв трагедии возросло до четырех человек. В воскресенье два человека умерли в больницах. Об их гражданстве полиция пока не сообщила.

В то же время, как отметил Ян Данек, среди получивших травмы находятся три гражданина Нидерландов. Они до сих пор остаются в больнице под усиленном наблюдением врачей. Травмы получили также граждане Франции и Турции.

Причина пожара пока не установлена. Предполагается, что он произошел в результате сбоя и последовавшего возгорания в системе воздушных электрокондиционеров, установленных в здании Eurostars David.