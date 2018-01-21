Суд арестовал мэра Махачкалы на 10 дней по делу о превышении полномочий

МАХАЧКАЛА, 21 января. /ТАСС/. Советский районный суд Махачкалы в воскресенье арестовал мэра города Мусу Мусаева на 10 дней по делу о превышении полномочий при выделении земли, сообщил ТАСС представитель суда.

"Арест на 10 суток", - сказали в суде. Решение суд огласил без прессы, само заседание проходило в открытом режиме.

В пресс-службе Советского райсуда Махачкалы добавили, что в случае предъявления обвинения Мусе Мусаеву срок содержания под стражей будет продлен до двух месяцев.

"Советским районным судом Махачкалы Мусаеву М. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 10 дней. Если в течение 10 суток Мусаеву не будет предъявлено обвинение по этой статье, то его освободят. В случае предъявления обвинения срок меры пресечения [заключение под стражу] составит два месяца", - сообщил ТАСС представитель суда.

Следствие просило заключить чиновника под стражу. "Мусаев в силу своего положения может оказать давление на уголовное дело, свидетелей, а также скрыться, поэтому просим суд избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу", - заявил в суде представитель следствия.

Защита мэра Махачкалы в свою очередь отметила, что Мусаев был задержан не при попытке покинуть республику, а после того, как добровольно явился в следственные органы. "Ни одного доказательства того, что могут наступить какие-то последствия для уголовного дела, если мой подзащитный не будет заключен под стражу, в суд не представлено", - заявил адвокат Сулейман Азуев.

Кроме того, адвокаты также заявили ряд ходатайств о приобщении к делу положительной характеристики на мэра, справки о составе семьи, справки из больницы о состоянии здоровья подозреваемого, в которой говорится, что он имеет сердечные болезни, а также обращения от общественных организаций и городского собрания депутатов Махачкалы с просьбой не заключать Мусаева под стражу.

"Я не из тех, кто бежит или оказывает давление", - заявил Мусаев, отметив, что 1,5 - 2 месяца знал о следственных мероприятиях.

Адвокат Мусаева Сулейман Азуев также отметил, что мэру Махачкалы пока не предъявлено обвинение. Защита намерена обжаловать решение суда об аресте.

"Сторона защиты не согласна, постановление суда в обязательном порядке будет обжаловано", - сказал он, отметив, что "мера пресечения избрана в виде заключения под стражу на 10 дней, <…> пока не предъявят обвинение". "Вполне возможно, что следственные органы разберутся в течение 10 дней и откажутся от предъявления обвинения", - заметил адвокат.