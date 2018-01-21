Керченская переправа возобновила работу, прерванную из-за шторма

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 января. /ТАСС/. Керченская паромная переправа, связывающая Крым с материковой Россией, возобновила работу, прерванную утром в воскресенье из-за шторма, сообщил оператор переправы - компания "Морская дирекция".

"Работа Керченской паромной переправы возобновлена и осуществляется по фактическим погодным условиям (паромы ходят, когда стихает шторм и ветер в Керченском проливе - прим. ТАСС) ", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в связи с прохождением Балканского циклона 21 января в Крыму пройдут сильные дожди с мокрым снегом, местами очень сильные осадки, усилится юго- западный ветер с переходом на северо-западный до 17-22 м/с. В регионе действует штормовое предупреждение.