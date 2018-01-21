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Прокуратура в ХМАО проверит сообщения об инвалиде, которую высадили на мороз из автобуса

Происшествия
21 января, 14:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС

По данным местных СМИ, у женщины не было социального проездного, который она не успела получить

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МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Прокуратура в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) проведет проверку по информации СМИ, сообщивших, что в Ханты-Мансийске кондуктор высадил из автобуса на мороз женщину-инвалида. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры округа.

Ранее в воскресенье местные СМИ сообщили, что кондуктор высадил на мороз женщину, которая является инвалидом первой группы. У женщины не было социального проездного, который она не успела получить, однако имелось бессрочное удостоверение, подтверждающее инвалидность.

"Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура проведет проверку по данному факту, который выявился в ходе мониторинга СМИ. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сказали в пресс-службе.

По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометрологии и мониторингу окружающей среды, 21 января в регионе температура воздуха составляет минус 29 градусов.

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