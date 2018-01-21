СМИ: Финляндия планирует выдать Бельгии россиянина, обвиняемого в отмывании денег

ХЕЛЬСИНКИ, 21 января. /ТАСС/. Финляндия приняла решение о выдаче Бельгии россиянина, обвиняемого в совершении на бельгийской территории нескольких преступлений. Об этом сообщил в воскресенье телеканал MTV3.

По информации телеканала, россиянин был заочно осужден на три года тюрьмы за отмывание денег и участие в деятельности организованной преступности в 2008-2009 годах. В прошлом году в отношении него был выдан европейский ордер на арест. Мужчину, по сведениям MTV3, задержали в начале января этого года на пункте пропуска Ваалимаа на финско-российской границе, когда он возвращался в Санкт-Петербург из отпуска, во время которого в том числе встретился со своим отцом, проживающим в Финляндии.

Сам россиянин возражает против депортации в Бельгию. Он заявил, что никогда не был в этой стране, где, согласно обвинению, совершил вменяемые ему преступления. Кроме того, по его словам, он не знал ни об имеющихся в отношении него подозрениях, ни о полученном приговоре. Мужчина подчеркнул, что не избегал встреч с властями и всегда был доступен для связи.

Он также сообщил, что в 2010 году в его доме в РФ в присутствии представителей бельгийских властей был произведен обыск, в ходе которого были изъяты телефон и компьютер, однако тогда он посчитал, что его рассматривали в качестве свидетеля. Россиянин указал, что материальное положение его семьи - жены и четверых детей - может оказаться под угрозой, если его выдадут Бельгии. Он, помимо прочего, заявил, что опасается "несправедливого отношения к себе" со стороны бельгийских властей в случае выдачи. Согласно европейскому ордеру на арест, после выдачи у него будет 15 дней на то, чтобы обжаловать приговор.

Информацию о планах по депортации гражданина РФ подтвердили журналистам в посольстве РФ. Там сообщили, что "решение о выдаче финский суд принял 19 января". Имя россиянина не разглашается.