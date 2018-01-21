Один человек пострадал в результате хлопка газа в строящемся доме в Челябинской области

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Хлопок газа произошел в частном, строящемся нежилом доме в городе Кыштым в Челябинской области. В результате инцидента пострадал один человек, дом частично обрушился, сообщили в воскресенье в пресс-службе областного ГУ МЧС.

"Сегодня поступило сообщение о хлопке газа в строящемся нежилом частном доме в городе Кыштым, на место сразу выехали спасатели. Дом частично обрушился. Прибывшие в частный сектор пожарные и спасатели при помощи специального инструмента оперативно вызволили пострадавшего 1984 года рождения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что мужчина, который является владельцем дома, направлен на осмотр в центральную больницу города Кыштыма. "Данное происшествие не повлияло на газоснабжение других потребителей", - отметили в МЧС.