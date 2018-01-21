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Источник: экс-губернатор Никита Белых проведет в больнице "Матросской Тишины" еще неделю

Происшествия
21 января, 14:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС

Прения по делу бывшего главы Кировской области пройдут на территории СИЗО

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МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Бывший губернатор Кировской области Никита Белых останется в больнице "Матросской Тишины" еще на неделю, таким образом прения по его делу пройдут на территории СИЗО. Об этом ТАСС сообщил источник в судебных и правоохранительных кругах.

"Срок нахождения Никиты Белых в больнице продлен еще на одну неделю", - сообщил источник.

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Неделю назад Белых был переведен из СИЗО "Лефортово" в больницу "Матросской Тишины" для проведения планового медобследования. Между тем, судебное следствие по его делу подходит к концу и, как ожидается, в ближайшие дни суд перейдет к заключительным прениям сторон.

43-летний Никита Белых обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Ему вменяется получение лично и через посредников взяток на общую сумму €600 тыс. за включение ОАО "Нововятский лыжный комбинат" и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания "Кировлес" в перечень приоритетных инвестпроектов и за последующее способствование принятию выгодных для них решений при исполнении условий программ в области освоения лесов. Свою вину Белых не признает. 28 июля 2016 года президент подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белых на посту губернатора в связи с утратой доверия.

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