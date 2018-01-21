Источник: три машины повреждены в результате пожара в гаражах на западе Москвы

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Три автомобиля повреждены в результате пожара в гаражах на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Возгорание гаражей происходило по адресу: улица Осенняя, дом 27а. В результате пожара сгорели шесть гаражей и пострадали три автомашины", - сказал собеседник агентства. Площадь пожара составила 150 кв. м. Пожарно-спасательным подразделениям для проверки пришлось вскрыть порядка 20 гаражей.

Сейчас пожар потушен. По предварительным данным, никто не пострадал.