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Пять человек погибли в ДТП в Тульской области

Происшествия
21 января, 19:33 дата обновления: 21 января, 22:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС

Еще двое получили травмы

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ТАСС, 21 января. Пять человек погибли, двое пострадали, в том числе ребенок, в результате лобового столкновения двух автомобилей в Куркинском районе Тульской области. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба УМВД по региону.

"По предварительной информации, произошло лобовое столкновение легковых автомобилей Nissan и ВАЗ-2111. На данный момент имеются сведения о пяти погибших в этой аварии. Также два человека получили ранения, среди них - один ребенок", - говорится в сообщении.

Как рассказал ТАСС начальник пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев, в автомобиле Nissan находилась семья из трех человек из Липецкой области. "Женщина погибла, мужчина и девочка 2014 года рождения доставлены в больницу с травмами, предположительно с переломами.

Водитель и трое пассажиров ВАЗ-2111 погибли, их личности устанавливаются", - сказал Ярцев.

По данным УМВД, причиной аварии могли стать сложные дорожные условия после снегопада. Сотрудники полиции работают на месте происшествия.

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