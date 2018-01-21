Газоснабжение 3,5 тыс. человек в Ленобласти восстановлено

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Газоснабжение для 3,5 тыс. человек в селе Рождествено Гатчинского района Ленинградской области восстановлено в полном объеме после повреждения газопровода в результате несогласованных земляных работ. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"По состоянию на 19:45 мск газоснабжение восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.

Отключение было зафиксировано в 17:00 мск, без газоснабжения остались 3,5 тыс. человек, 21 многоквартирный и 49 частных домов. Восстановительные работы проводили три бригады Сиверской службы газоснабжения. По данным сайта администрации, в селе проживают 5,8 тыс. человек.

По данным ситуационно-аналитического центра Минэнерго России, повреждение газопровода высокого давления диаметром 225 мм произошло из-за несогласованных земляных работ, которые проводило ООО "Энерго строй контракт". ТАСС на момент публикации не располагает комментарием компании.

По сведениям Минэнерго, газопровод принадлежит ООО "Газпром межрегионгаз" и обслуживается АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" через ОАО "Петербург-инвест". Оперативный комментарий в компании ТАСС не предоставили.