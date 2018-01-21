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Один человек погиб в пожаре на юге Москвы

Происшествия
21 января, 22:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС

Еще одного человека эвакуировали из квартиры этажом выше очага возгорания

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МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Пожар произошел в многоквартирном доме на юге Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"В 20:41 мск поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Днепропетровская, д. 25", - сказали в ведомстве.

На втором этаже 9-этажного жилого дома горела квартира на площади 15 кв. метров.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, в результате пожара один человек погиб, еще один был спасен из квартиры этажом выше очага возгорания.

В настоящее время пожар потушен.

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