Один человек погиб в пожаре на юге Москвы

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Пожар произошел в многоквартирном доме на юге Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"В 20:41 мск поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Днепропетровская, д. 25", - сказали в ведомстве.

На втором этаже 9-этажного жилого дома горела квартира на площади 15 кв. метров.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, в результате пожара один человек погиб, еще один был спасен из квартиры этажом выше очага возгорания.

В настоящее время пожар потушен.