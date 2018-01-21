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Вылеты следовавших в Волгоград и приземлившихся на запасных аэродромах рейсов отложены

Происшествия
21 января, 23:45 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 21, января. /ТАСС

Согласно электронному табло аэропорта Волгограда, в настоящий момент задерживается прилет из Москвы еще трех рейсов

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ВОЛГОГРАД, 21 января. /ТАСС/. Вылеты авиарейсов компаний "Аэрофлот" и "Победа" (дочка "Аэрофлота"), следовавших в Волгоград и приземлившихся из-за непогоды в аэропорту прибытия в Краснодаре и Астрахани, отложены. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах обеих компаний.

"Вылет в Волгоград самолета Airbus 320 авиакомпании "Аэрофлот", летевшего из Москвы в город на Волге и приземлившийся в Краснодаре из-за метеоусловий в аэропорту прибытия отложен предварительно до 01:00 мск 22 января. 134 пассажира этого рейса по федеральным авиационным правилам обеспечены горячим питанием", - сказала представитель "Аэрофлота".

Ранее сообщалось, что еще один самолет Boeing 738, летевший в Волгоград из Санкт-Петербурга, из-за непогоды в Волгограде приземлился на запасном аэродроме в Астрахани. Его вылет из Астрахани в Волгоград отложен, по данным астраханского аэропорта, до 08:00 мск 22 января.

"Этим рейсом летят 180 пассажиров, они обеспечены горячим питанием. Сейчас время вылета в Волгоград уточняется, если рейс точно будет отложен до 08.00 мск, все пассажиры будут размещены в гостинице", - сказала представитель компании "Победа".

Согласно электронному табло аэропорта Волгограда, в настоящий момент задерживается прилет из Москвы еще трех рейсов, а рейс компании Pegasus Airlines из Волгограда в Стамбул, который по расписанию должен вылететь в 03:50 мск, вообще отменен.

Международный аэропорт Волгограда работает в воскресенье по фактической погоде. В районе аэропорта видимость ограничена из-за тумана, осадки в виде ледяного дождя и мокрого снега, шедшие ранее, прекратились.

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