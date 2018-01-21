Авария на трубопроводе в городе Назарово Красноярского края устранена

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Авария на трубопроводе в городе Назарово Красноярского края, в результате которой в воскресенье без тепла и горячей воды осталось около 2 тыс. человек, устранена. Об этом ТАСС сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе города.

"Сварочные работы завершены, аварию устранили и приступили к запуску системы отопления. В настоящий момент система заполняется", - сказала собеседница агентства.

В воскресенье в Назарово произошел прорыв трубопровода, что привело к отключению тепла и горячей воды в 15 многоквартирных домах, трех малоквартирных и 16 частных домах, также в зону отключения попала одна школа.

По данным Гидрометцентра, на 18:00 мск температура воздуха в Назарово составляла минус 33,3 градуса.