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Авария на трубопроводе в городе Назарово Красноярского края устранена

Происшествия
21 января, 23:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС

Ранее без тепла остались около 2 тысяч человек

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МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Авария на трубопроводе в городе Назарово Красноярского края, в результате которой в воскресенье без тепла и горячей воды осталось около 2 тыс. человек, устранена. Об этом ТАСС сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе города.

"Сварочные работы завершены, аварию устранили и приступили к запуску системы отопления. В настоящий момент система заполняется", - сказала собеседница агентства.

В воскресенье в Назарово произошел прорыв трубопровода, что привело к отключению тепла и горячей воды в 15 многоквартирных домах, трех малоквартирных и 16 частных домах, также в зону отключения попала одна школа.

По данным Гидрометцентра, на 18:00 мск температура воздуха в Назарово составляла минус 33,3 градуса.

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