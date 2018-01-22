В Москве мужчина выстрелил в родственника из травматического пистолета

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Тесть выстрелил зятю в пах из травматического пистолета в результате пьяного конфликта на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Конфликт произошел на Большой Черемушкинской улице. В ходе распития спиртных напитков между тестем и зятем произошла пьяная ссора, в ходе которой старший мужчина из травматического пистолета расстрелял своего зятя", - сказал собеседник агентства. Оба мужчины отказались от дачи показаний и написания заявлений прибывшим на место сотрудникам полиции.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве ТАСС подтвердили факт конфликта.

"Около 21:00 мск на службу "02" от женщины поступило сообщение о бытовом конфликте в квартире дома на Большой Черемушкинской улице", - сообщили в ведомстве.

Столичная полиция проводит проверку.