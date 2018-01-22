СМИ: около 65 тыс. потребителей остались без света из-за непогоды на западе Канады

ОТТАВА, 22 января. /ТАСС/. Почти 65 тыс. потребителей лишились электроснабжения из-за сильного ветра, обрушившегося на западную канадскую провинцию Британская Колумбия. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CBC.

От непогоды, которая стала причиной обрыва линий электропередачи, пострадали жители южной части региона, в том числе на острове Ванкувер. В настоящее время аварийные бригады работают над восстановлением подачи энергоснабжения в пострадавшие районы, но о сроках завершения работ не сообщается. Информации о пострадавших пока не поступало.

По данным Национального метеобюро, в этой части Британской Колумбии, омываемой водами Тихого океана, скорость ветра достигает 80 км в час (22 м в секунду).