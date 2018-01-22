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Три человек ранены при стрельбе в центре Нью-Йорка

Происшествия
22 января, 3:56 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 22, января. /ТАСС

Полиция заявила, что причиной вооруженного конфликта в центральной части Манхэттена могла стать ссора

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НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /ТАСС/. Стражи порядка Нью-Йорка разыскивают двух неизвестных, открывших в воскресенье стрельбу в центральной части района Манхэттен и ранившие трех человек. Об этом сообщается в Twitter полицейского управления.

Как заявили блюстители закона на пресс-конференции, которая транслировалась на сайте управления, причиной стрельбы, предположительно, стала ссора. Все трое пострадавших госпитализированы.

 

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