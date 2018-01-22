Три человек ранены при стрельбе в центре Нью-Йорка

НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /ТАСС/. Стражи порядка Нью-Йорка разыскивают двух неизвестных, открывших в воскресенье стрельбу в центральной части района Манхэттен и ранившие трех человек. Об этом сообщается в Twitter полицейского управления.

Как заявили блюстители закона на пресс-конференции, которая транслировалась на сайте управления, причиной стрельбы, предположительно, стала ссора. Все трое пострадавших госпитализированы.

Information on the dispute on W.31St that resulted in three males shot and two suspects (two black males) wanted in connection to it.

If you have information on this incident, we ask that you call #800577TIPS pic.twitter.com/S6YpT9Hvcw — NYPD NEWS (@NYPDnews) 22 January 2018