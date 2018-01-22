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Фигуранты дела о похищении бизнесменов в Петербурге получили от 5 до 9,5 лет колонии

Происшествия
22 января, 15:42 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 22, января. /ТАСС

Обвиняемые вину не признали и настаивали на том, что их действия необходимо квалифицировать по статье УК РФ "Самоуправство"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Суд в Петербурге вынес приговор пятерым фигурантам дела о похищении бизнесменов и вымогательстве 20 млн рублей. Их приговорили к лишению свободы на срок от пяти до девяти с половиной лет в колонии строгого режима, сообщили в понедельник в городской объединенной пресс-службе судов.

"Московский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Игоря Михляева, Сергея Кузнецова, Андрея Делягина, Александра Яковлева и Сергея Шутылева, признанных виновными в похищении двух и более лиц, грабеже, вымогательстве. Суд назначил наказание Михляеву в виде лишения свободы сроком на девять с половиной лет в колонии строгого режима, Кузнецову, Яковлеву и Шутылеву - по пять лет, Делягину - пять с половиной лет колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Фигуранты вину не признали и настаивали на том, что их действия необходимо квалифицировать по статье УК РФ "Самоуправство".

Суд установил, что весной 2016 года мужчины выяснили места жительства потерпевших и маршруты их передвижения. Затем преступники, одевшись в камуфляжную форму и используя наручники, похитили бизнесменов, доставили их в квартиру дома в 1-м Предпортовом переулке в Красносельском районе Петербурга.

"Применяя физическую силу, подсудимые заставили потерпевших подписать документы на передачу им двух автомобилей BMW стоимостью не менее 2,1 млн рублей, похитили мобильный телефон и 75 тыс. рублей. Кроме того, требовали передать им 20 млн рублей в счет несуществующего долга", - отметили в пресс-службе.

Похитителей удалось задержать на следующий день после совершения преступления.

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