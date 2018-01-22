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Сочинскому блогеру предъявили обвинение в вымогательстве денег у депутата Госдумы

Происшествия
22 января, 15:24 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 22, января. /ТАСС

Блогер требовал от депутата 150 тыс. рублей под угрозой распространения порочащих его сведений

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СОЧИ, 22 января. /ТАСС/. Следственные органы предъявили обвинение сочинскому блогеру, который, по версии следствия, требовал от депутата Госдумы РФ 150 тыс. рублей, угрожая опубликовать дискредитирующую его информацию. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что речь идет о главном редакторе интернет-платформы "Блог. Сочи" Александре Валове и депутате Госдумы от ЛДПР Юрии Напсо.

"В Сочи главному редактору одного из сайтов предъявлено обвинение в вымогательстве <...> По версии следствия, летом 2016 года обвиняемый высказал требование депутату Государственной думы Российской Федерации о передаче ему 150 тыс. рублей под угрозой распространения на интернет-сайте, главным редактором которого он является, сведений и фотографий, которые могут причинить ему существенный вред в связи с профессиональной деятельностью. В дальнейшем мужчина разместил несколько статей на сайте, после чего требуемая сумма была перечислена помощником депутата безналичным переводом на банковский счет подозреваемого", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд признал опубликованные сведения не соответствующими действительности. Еще 150 тыс. рублей, по версии следствия, обвиняемый получил за удаление опубликованной информации.

Ранее региональное следственное управление СКР возбудило в отношении Валова уголовное дело о вымогательстве, он был задержан, а затем 21 января арестован на два месяца.

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