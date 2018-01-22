Причиной пожара в мастерской гуслей под Тверью мог стать поджог

ТВЕРЬ, 22 января. /ТАСС/. Предварительной причиной пожара в мастерской по изготовлению гуслей в селе Пушкино Калининского района Тверской области является поджог, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС России.

"В ходе обследования места пожара дознаватель установил, что предварительной причиной возгорания является поджог. Материалы переданы в полицию", - сказали в ведомстве.

В региональном управлении МЧС добавили, что мастерская располагалась в хозяйственной постройке около жилого дома.

Как сообщалось ранее, утром 21 января в селе Пушкино Калининского района произошел пожар, огнем была уничтожена мастерская по изготовлению гуслей. По словам создателя мастерской Сергея Горчакова, огонь уничтожил столярный цех, покрасочную камеру, склад, материалы и оборудование для производства музыкальных инструментов. Горчаков отметил, что причины пожара ему неизвестны, а ущерб превысил 2 млн рублей.

Мастерская была основана около пяти лет назад с целью возродить производство гуслей. За это время в Пушкине под Тверью было выпущено более 1,5 тыс. музыкальных инструментов, часть из которых, по информации производителей, безвозмездно передали детским школам искусств, детским домам и другим социальным учреждениям.