Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.01:
$ 56.63
€ 69.27
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Причиной пожара в мастерской гуслей под Тверью мог стать поджог

Происшествия
22 января, 15:26 UTC+3 ТВЕРЬ ТВЕРЬ 22, января. /ТАСС

Мастерская располагалась в хозяйственной постройке около жилого дома

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТВЕРЬ, 22 января. /ТАСС/. Предварительной причиной пожара в мастерской по изготовлению гуслей в селе Пушкино Калининского района Тверской области является поджог, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС России.

"В ходе обследования места пожара дознаватель установил, что предварительной причиной возгорания является поджог. Материалы переданы в полицию", - сказали в ведомстве.

В региональном управлении МЧС добавили, что мастерская располагалась в хозяйственной постройке около жилого дома.

Как сообщалось ранее, утром 21 января в селе Пушкино Калининского района произошел пожар, огнем была уничтожена мастерская по изготовлению гуслей. По словам создателя мастерской Сергея Горчакова, огонь уничтожил столярный цех, покрасочную камеру, склад, материалы и оборудование для производства музыкальных инструментов. Горчаков отметил, что причины пожара ему неизвестны, а ущерб превысил 2 млн рублей.

Мастерская была основана около пяти лет назад с целью возродить производство гуслей. За это время в Пушкине под Тверью было выпущено более 1,5 тыс. музыкальных инструментов, часть из которых, по информации производителей, безвозмездно передали детским школам искусств, детским домам и другим социальным учреждениям.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Тверская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Учредительное собрание: как превратить 100 лет ожидания в 12 часов позора
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Госдуму внесен законопроект, приравнивающий незарегистрированные браки к официальным
2
НАТО поздравила Грушко с назначением на пост замглавы МИД РФ
3
Песков объяснил, почему Кремль решил обнародовать кадры купания президента на Крещение
4
Как поролоновые подушки стали причиной ядерной катастрофы
5
"Мы можем применить оружие": военный летчик — о перехватах самолетов НАТО
6
Биография замминистра иностранных дел России Александра Грушко
7
Путин на Крещение окунулся в прорубь в монастыре на Селигере
Темы дня
Новости партнеров
Реклама