Немецкому санитару предъявили обвинения в убийстве 97 пациентов

БЕРЛИН, 22 января. /ТАСС/. Новые обвинения предъявлены бывшему санитару больницы в Германии, который ранее был приговорен к пожизненному заключению. Теперь медработнику инкриминируют 97 убийств. Об этом сообщила в понедельник прокуратура города Ольденбург.

Обвинение полагает, что мужчина умышленно давал больным смертельные дозы медикаментов. После этого он предпринимал попытки реанимировать пациентов. Мотивом было желание "продемонстрировать коллегам и руководителям свои навыки", говорится в сообщении надзорного ведомства. По предварительным данным, в результате этих действий 62 человека погибли в клинике Дельменхорста, 35 - в лечебном учреждении Ольденбурга.

Изначально бывший санитар Нильс Х. в 2008 году был приговорен к тюремному заключению сроком на семь лет за покушение на убийство. Позже в личных беседах с психологом он сознался в том, что в результате его действий погибли несколько пациентов, и именно это привело к возобновлению дела. В феврале 2015 года его пожизненно приговорили за убийство двух человек.

В июне 2016 года стало известно, что Нильса Х. обвиняют в причастности к смерти по меньшей мере 33 человек. 28 августа 2017 года это число было скорректировано до 84 человек, теперь - до 97.