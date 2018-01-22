Полиция задержала активистов "Другой России" за акцию у здания ЦИК в Москве

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Полицейские задержали в центре Москвы членов незарегистрированной партии "Другая Россия" за участие в несанкционированной акции около здания ЦИК России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"За нарушение общественного порядка и проведение несанкционированной акции задержано шесть активистов организации", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время они доставлены в отдел полиции. "Все задержанные будут привлечены к административной ответственности по статье "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" (ст. 20.2 КоАП РФ).

По словам источника, акция была связана с предстоящими выборами. "Около здания ЦИК они зажгли файеры, скандировали лозунги против выборов и разбросали перед зданием листовки", - сказал он.