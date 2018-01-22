Адвокат Улюкаева заявил, что у его подзащитного нет жалоб на условия содержания в СИЗО

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, приговоренный к восьми годам колонии и 130 млн руб. штрафа по обвинению в вымогательстве взятки, содержится в СИЗО без нарушений, ему доставляют необходимые лекарства и продукты. Об этом в понедельник сообщила ТАСС адвокат Улюкаева Дариджан Квеидзе.

"У Улюкаева все нормально: ему доставляются необходимые лекарства и продукты, жалоб на условия содержания нет", - сказала Квеидзе.

Адвокат уточнила, что на данный момент защита подала жалобы на приговор и ожидает назначения их рассмотрения Мосгорсудом. "Думаю, апелляционное рассмотрение дела будет назначено не раньше середины февраля", - сказала Квеидзе.

15 декабря Замоскворецкий суд Москвы приговорил Улюкаева, признанного виновным в получении взятки в размере $2 млн, к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также к штрафу в размере 130 млн рублей. Суд также запретил Улюкаеву занимать должности на государственной службе в течение восьми лет после отбытия наказания, однако государственных наград он лишен не был. Экс-министр был взят под стражу в зале суда, он содержится в московском СИЗО "Матросская Тишина".