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Хлебоприемное предприятие горит в Оренбургской области

Происшествия
22 января, 16:47 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 22, января. /ТАСС

В ликвидации последствий пожара задействованы 41 человек и 17 единиц техники

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ОРЕНБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Хлебоприемное предприятие горит в Оренбургской области, площадь пожара уточняется, сообщает в понедельник региональное управление МЧС России.

"В 15:44 (13:44 мск) поступило сообщение о возгорании хлебоприемного предприятия на станции Дубиновка Кувандыкского городского округа, площадь пожара уточняется", - говорится в сообщении.

К ликвидации последствий пожара всего привлечены 41 человек, 17 единиц техники, в том числе от МЧС 22 человека и восемь единиц техники. Данных о пострадавших нет.

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