ОРЕНБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Хлебоприемное предприятие горит в Оренбургской области, площадь пожара уточняется, сообщает в понедельник региональное управление МЧС России.

"В 15:44 (13:44 мск) поступило сообщение о возгорании хлебоприемного предприятия на станции Дубиновка Кувандыкского городского округа, площадь пожара уточняется", - говорится в сообщении.

К ликвидации последствий пожара всего привлечены 41 человек, 17 единиц техники, в том числе от МЧС 22 человека и восемь единиц техники. Данных о пострадавших нет.