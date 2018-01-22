Неизвестный расстрелял мужчину на юго-западе Москвы

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Неизвестный застрелил в понедельник вечером мужчину на Ломоносовском проспекте в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Около дома номер 23 по Ломоносовскому проспекту неизвестный из неустановленного оружия причинил телесные повреждения мужчине и скрылся. Мужчина с огнестрельными ранениями был госпитализирован", - сообщили в ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе, позже пострадавший скончался. На месте работает следственно-оперативная группа полиции, начался розыск стрелявшего.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, погибший занимался предпринимательской деятельности в сфере оптовой торговли.