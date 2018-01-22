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В Московской области горит цех по производству мебели на площади 1 тыс. кв. м

Происшествия
22 января, 22:50 UTC+3

В ликвидации возгорания на территории Воскресенского муниципального района задействованы 32 человека и девять единиц техники

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МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Крупный пожар тушат пожарно- спасательные подразделения на юго-востоке Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В 21:00 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Воскресенский муниципальный район, деревня Юрасово, улица центральная, дом 142", - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, горит цех по производству мебели. "Площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м", - сообщили в ведомстве.

Как уточняется на сайте ГУ МЧС, к месту пожара направлена оперативная группа Воскресенского пожарно-спасательного гарнизона. В тушении задействованв девять единиц техники и 32 человека, из них от МЧС семь человек и две единицы техники.

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