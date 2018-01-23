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Кировское МВД проверят после задержания начальника регионального ГИБДД

Происшествия
23 января, 0:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС

Ранее сообщалось, что глава ГИБДД по Кировской области задержан по подозрению в мошенничестве

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© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 23 января. Служебная проверка назначена после задержания начальника ГИБДД по Кировской области по подозрению в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в областном Управлении МВД.

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"Сотрудники службы собственной безопасности органов внутренних дел продолжают проведение оперативных мероприятий. Руководством УМВД России по Кировской области назначено проведение служебной проверки", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что начальник ГИБДД по Кировской области Александр Плотников задержан по подозрению в мошенничестве, создании преступного сообщества и превышении должностных полномочий. Он стал фигурантом дела о закупке "КамАЗов", которые в 2014-2017 годах участники преступной группы продали по подложным документам, причинив ущерб покупателям на 837 млн рублей.

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