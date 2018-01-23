Кировское МВД проверят после задержания начальника регионального ГИБДД

ТАСС, 23 января. Служебная проверка назначена после задержания начальника ГИБДД по Кировской области по подозрению в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в областном Управлении МВД.

"Сотрудники службы собственной безопасности органов внутренних дел продолжают проведение оперативных мероприятий. Руководством УМВД России по Кировской области назначено проведение служебной проверки", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что начальник ГИБДД по Кировской области Александр Плотников задержан по подозрению в мошенничестве, создании преступного сообщества и превышении должностных полномочий. Он стал фигурантом дела о закупке "КамАЗов", которые в 2014-2017 годах участники преступной группы продали по подложным документам, причинив ущерб покупателям на 837 млн рублей.