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Суд в Москве начнет рассмотрение дела обвиняемого в коррупции главы УСБ СК РФ Максименко

Происшествия
23 января, 0:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС

Михаил Максименко обвиняется в получении взятки

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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Мосгорсуд 23 января проведет слушания по уголовному делу в отношении главы управления собственной безопасности (УСБ) Следственного комитета РФ Михаила Максименко, обвиняемого в получении взятки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Глава Максименко, его заместитель Александр Ламонов и замначальника Главного следственного управления СК РФ по Москве Денис Никандров были задержаны сотрудниками ФСБ в июле 2016 года. Они обвиняются по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере должностным лицом или группой лиц по предварительному сговору"). Дело в отношении Никандрова и Ламонова выделено в отдельное производство, так как они, по словам источника, близкого к следствию, полностью признали вину.

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По версии следствия, в 2016 году Максименко вместе с соучастником, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получил $500 тыс. за способствование совершению незаконных действий по одному из уголовных дел, которое расследовало территориальное подразделение СК РФ. Также он обвиняется в получении в 2015 году взятки в размере $50 тыс. за организацию в интересах взяткодателя незаконного уголовного преследования в отношении сотрудников ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Кроме того, Максименко, Никандров и Ламонов, вступив в преступный сговор с криминальным авторитетом Захарием Калашовым, получили взятку в размере €500 тыс. за переквалификацию обвинения на более мягкое и последующее освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова, который был одним из участников перестрелки у ресторана на Рочдельской улице в центре Москвы в 2015 году.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС о том, что данный эпизод был исключен из обвинения Ламонова. Ему вменяется только один эпизод - получение взятки в размере $500 тыс. от предпринимателя за способствование совершению незаконных действий по одному из уголовных дел, которое расследовало территориальное подразделение СК РФ.

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