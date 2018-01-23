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Спасатели нашли пропавших из-за снегопада в бухте Мелководная магаданцев

Происшествия
23 января, 2:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС

В МЧС уточнили, что медпомощь им не требуется

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ТАСС, 23 января. Спасатели добрались до магаданцев, которые накануне из-за снежных переметов не смогли выехать от бухты Мелководная, расположенной в 200 км от Магадана. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Магаданской области, застрявшие на машинах люди в помощи не нуждаются.

"Сообщение о том, что домой не вернулись несколько человек, уехавших в бухту Мелководная, в МЧС поступило накануне. В район были отправлены спасатели на высокопроходимой технике. Вчера спасатели добрались до людей, застрявших в снежном плену, они готовы оказать им помощь", - сказали в пресс-службе.

В МЧС уточнили, что выехать из снежных заносов не могут любители экстремального зимнего спорта на двух машинах. "Когда спасатели добрались до них, то увидели, что люди отдыхают в автомобилях, медицинская и другая помощь им не требуется. Спасатели решили проехать дальше по дороге, чтобы проверить обстановку", - сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы, во вторник спасатели намерены вернуться в Магадан. "Если людям, находящимся в машинах, понадобится помощь, то они ее окажут. В частности, они могут забрать эксремалов на свой транспорт", - сообщили в пресс-службе.

По данным ГУ МЧС по Магаданской области, во вторник на регион продолжает оказывать влияние циклон, который пришел на Колыму в субботу. "Сегодня идет снег. В Магадане потеплело до минус 7, в континентальной части до минус 24 градусов. В целом обстановка спокойная, ЧС не зарегистрированы", - сказали в пресс-службе.

Ранее ТАСС сообщал, что циклон на Колыму пришел в субботу. В субботу и воскресенье максимальное количество осадков - месячная норма - зарегистрировано в селе Армань Ольского городского округа, 56% - в Талоне, 77% - в Усть-Омчанге, областном центре - 44% от месячной нормы. По данным синоптиков, непогода будет господствовать в регионе еще два дня.

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